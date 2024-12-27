Женщину осудили в ВКО за ложное сообщение о теракте

Гражданка С. в состоянии алкогольного опьянения позвонила на пульт «101» Управления чрезвычайных ситуаций района Алтай Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антитеррористический центр Республики Казахстан.
Женщина сообщила не соответствующие действительности сведения о заложенном взрывном устройстве в средней школе г. Алтай, создав панику среди населения, и нарушив нормальную деятельность органов государственного управления.
«По данному факту судом района Алтай рассмотрено уголовное дело в отношении гражданки С. по статье 273 УК РК “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”. Кроме признательных показаний, вина женщины в совершении уголовного правонарушения подтвердилась материалами уголовного дела, в том числе аудиозаписью звонка, актом государственного органа, заключением экспертизы и показаниями представителей потерпевших», — говорится в сообщении АТЦ.
Санкции по статье 273 УК РК предусматривают штраф в размере до 5 000 МРП показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.
«Суд, учитывая характер и степень общественной опасности деяния, наличие постоянного места жительства и чистосердечное раскаяние, назначил гражданке С. наказание в виде трех лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля», — добавили в центре.