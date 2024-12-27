В Батайске потушили полыхающую станцию технического обслуживания

Утром 27 декабря в Батайске Ростовской области выгорела станция технического обслуживания. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.
По данным ведомства, пожар случился на Комсомольской, 127. Вызов поступил в 6:17, все потушили в 8:30. Огнем было охвачено 300 кв. метров.
Известно, что от МЧС на месте происшествия работали 12 человек, использовалось три единицы техники. Пострадавших не было. Причину случившегося устанавливают.
Напомним, вчера в Ростове-на-Дону потушили возгорание на пришвартованном буксире.