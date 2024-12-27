Раскрыты подробности попытки теракта с заминированной грамотой

Теракт удалось предотвратить спецслужбам.
Михаил Филиппов объяснил, что взрывное устройство было скрыто в рамке с благодарностью от редакции информационного агентства «Главные события». В благодарности указано, что она вручается за помощь в подготовке документальных фильмов, посвященных добровольческим подразделениям в зоне проведения СВО в рамках проекта «Я — Доброволец». Под текстом стоит якобы подпись главреда информагентства Анохина А. Е.
Курьера, доставившего грамоту, и «подрывника», который должен был привести в действие взрывное устройство, задержала ФСБ.
«Спецслужбы их вели и контролировали. Подробностей не знаю», — цитирует Филиппова RTVI.
Теракт в отношении главы добровольческого проекта пытались осуществить 22 декабря. Под прицел СБУ руководитель группы добровольцев попал за работу по обучению военнослужащих управлению дронами. Взрывчатку нейтрализовали. В результате никто не пострадал.
Теракт в отношении руководителя «Архангела», по планам Киева, должен был стать одним из нескольких в Москве. Спецслужбы отчитались о том, что сорвали серию преступлений СБУ. В столице ФСБ задержала четверых россиян, которых подозревают в подготовке покушений. Двое задержанных готовили теракт, при котором должен был пострадать Михаил Филиппов. Один из подозреваемых намеревался подорвать в машине одного из важных сотрудников Минобороны РФ. Четвертый злоумышленник вез взрывное устройство, замаскированное под папку с документами, для военнослужащего Минобороны.