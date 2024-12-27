Раскрыты подробности попытки теракта с заминированной грамотой

Теракт в отношении руководителя «Архангела», по планам Киева, должен был стать одним из нескольких в Москве. Спецслужбы отчитались о том, что сорвали серию преступлений СБУ. В столице ФСБ задержала четверых россиян, которых подозревают в подготовке покушений. Двое задержанных готовили теракт, при котором должен был пострадать Михаил Филиппов. Один из подозреваемых намеревался подорвать в машине одного из важных сотрудников Минобороны РФ. Четвертый злоумышленник вез взрывное устройство, замаскированное под папку с документами, для военнослужащего Минобороны.