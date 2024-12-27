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В Волгограде уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Опасный снаряд обнаружили в Дзержинском районе.

Как сообщила «Волгоградская правда.ру» со ссылкой на ГУ МЧС по региону, фугасную авиабомбу ФАБ-100 нашли при проведении земляных работ. Подобные снаряды использовались во время Великой Отечественной войны.

Пиротехнические расчеты Донского спасательного центра вывезли бомбу на полигон и обезвредили. Ликвидация опасной находки прошла при соблюдении всех необходимых мер безопасности.

С начала года пиротехники спасцентра уничтожили уже около 300 авиабомб времен Великой Отечественной войны, в том числе и на территории Волгоградской области.