В Волгограде уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Как сообщила «Волгоградская правда.ру» со ссылкой на ГУ МЧС по региону, фугасную авиабомбу ФАБ-100 нашли при проведении земляных работ. Подобные снаряды использовались во время Великой Отечественной войны.
Пиротехнические расчеты Донского спасательного центра вывезли бомбу на полигон и обезвредили. Ликвидация опасной находки прошла при соблюдении всех необходимых мер безопасности.
С начала года пиротехники спасцентра уничтожили уже около 300 авиабомб времен Великой Отечественной войны, в том числе и на территории Волгоградской области.