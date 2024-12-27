Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье мигрант придушил школьницу подушкой и изнасиловал ее

В городском округе Серпухов Московской области мигрант изнасиловал 13-летнюю дочь своей жительницы, придушив ее подушкой, сообщает РЕН ТВ.

Источник: РИА "Новости"

20-летний подозреваемый приехал на заработки в Российскую Федерацию в феврале 2024 года, получил патент и трудился на стройке, поделились подробностями авторы публикации.

По информации журналистов, в начале октября 2024 года мужчина, оставшись с девочкой наедине, повалил ее и совершил насильственные действия сексуального характера, закрыв ей лицо подушкой.

Потерпевшая учится в 6-ом классе серпуховской средней школы.

Заявление в полицию написала мать девочки, рассказал источник издания.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали мужчину. Его ждет возбуждение дела по статье УК РФ и реальный срок.