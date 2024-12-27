В Подмосковье мигрант придушил школьницу подушкой и изнасиловал ее

20-летний подозреваемый приехал на заработки в Российскую Федерацию в феврале 2024 года, получил патент и трудился на стройке, поделились подробностями авторы публикации.
По информации журналистов, в начале октября 2024 года мужчина, оставшись с девочкой наедине, повалил ее и совершил насильственные действия сексуального характера, закрыв ей лицо подушкой.
Потерпевшая учится в 6-ом классе серпуховской средней школы.
Заявление в полицию написала мать девочки, рассказал источник издания.
Сотрудники правоохранительных органов уже задержали мужчину. Его ждет возбуждение дела по статье УК РФ и реальный срок.