Подростки отпинали школьника, а теперь угрожают его отцу

«Ну и вишенка на торте, в два часа ночи инспектор по делам несовершеннолетних вместе с майором полиции, сестрой и, видимо, матерью этого подростка пришли к нам домой. Непонятно, с какой целью. Стали орать, что Игорь виноват в пропаже подростка, что он звонил с угрозами. Сестра показательно билась в истерике, вторая стояла улыбалась, майор и инспектор просто стояли рядом. То есть сотрудники полиции намеренно дали наш адрес, да еще привезли к дверям родственников парня, который напал на Гришу. Чтобы что? Зачем? Имели ли вообще на это право? Теперь ходить и оглядываться? Тем более, что инспектор рассказывает нам, что это всего лишь дети», — рассказывает женщина.