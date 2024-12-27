Подростки отпинали школьника, а теперь угрожают его отцу

В Красноярске шестеро подростков избили 12-летнего мальчика из многодетной семьи. Сначала в него и его собаку они кидали петарды. А потом подкараулили ребенка и отпинали. Кошмар на этом не закончился. Сейчас родители хулиганов угрожают отцу пострадавшего.
Подробности выясняла корреспондент krsk.aif.ru.
Закидали петардами.
У Юли и Игоря четверо детей. Старший недавно пришел из армии, двое — школьники, а младшая дочка ходит в детский сад. Недавно жизнь семьи превратилась в ад.
Шестиклассник Гриша в выходной день пошел гулять с собакой. На улице подростки баловались петардами. В какой-то момент они решили кидать их в собаку.
«Гриша, естественно, кинулся защищать Леску, а та еще очень боится взрывов. Начал кричать, они отскочили в сторону и снова стали кидаться. Всё это в окно увидел Игорь, выскочил на улицу, стал подзывать зачинщиков, получил в ответ петарду под ноги и кучу матов. Собственно, на этом, казалось бы, и всё. Но это нам так казалось», — рассказывает мама мальчика.
Подкараулили у магазина.
Через несколько дней эти же подростки подкараулили ребенка возле магазина. Он был с другом, но того грубо оттолкнули. Гришу повалили на землю и стали пинать.
«Спасибо, что зима, тёплая одежда, отделался ушибами и синяками. Все нападавшие были в масках. Грише сказали отвернуться, чтобы не видел лица, иначе зубы выбьют. Затем сказали звонить папе и вызывать к магазину со словами: “мы его ушатаем”, — продолжает рассказ мама.
Когда Игорь прибежал к супермаркету, подростков уже не было. Но их видели продавцы магазина. Как рассказали сотрудницы, мать одного из нападавших работала у них и часто хвасталась, что сын ее «настоящий отморозок». Семья Гриши обратилась в полицию.
«Заявление написали, направление в судмедэкспертизу взяли, параллельно нам рассказали, что из шести нападавших пятеро уже состоят на учете, а шестого, самого старшего, 15-летнего, только сняли с учета. Мелкие кражи, хулиганство, порча имущества», — говорит Юлия.
Пришли домой.
Когда семья уже была дома и пыталась отойти от шока, им позвонили из полиции. Сказали, что пропал 15-летний подросток. И в этом якобы виноват Игорь. Мол, он бегал за ним с битой.
«Ну и вишенка на торте, в два часа ночи инспектор по делам несовершеннолетних вместе с майором полиции, сестрой и, видимо, матерью этого подростка пришли к нам домой. Непонятно, с какой целью. Стали орать, что Игорь виноват в пропаже подростка, что он звонил с угрозами. Сестра показательно билась в истерике, вторая стояла улыбалась, майор и инспектор просто стояли рядом. То есть сотрудники полиции намеренно дали наш адрес, да еще привезли к дверям родственников парня, который напал на Гришу. Чтобы что? Зачем? Имели ли вообще на это право? Теперь ходить и оглядываться? Тем более, что инспектор рассказывает нам, что это всего лишь дети», — рассказывает женщина.
Боится выходить на улицу.
Недавно состоялась очная ставка мальчика и его папы с этими подростками и их родителями. На нее из шести подозреваемых в избиении пришли трое, двоих сейчас ищет полиция — они сбежали из дома. При этом их родители были в полном составе. Но никто из них извиняться и не думал.
«Они все уже между собой договорились, орали, что Игорь алкаш, что испугал бедных деток. Они, конечно, ничего не делали, только подножку поставили. Сидели ржали. Один то ли отчим, то ли отец, давай угрожать Игорю: “Да я тебя сейчас уроню, будешь громко падать”… В общем, виноваты Игорь и Гриша», — делится Юлия.
Мама пострадавшего ребенка предполагает, что родители этих подростков уже давно научились вот такими методами защищать своих детей. Ведь на них и раньше писали заявления.
Между тем у Гриши после случившегося сильно болели ноги. А самое страшное, что сейчас он очень боится выходить один на улицу. Все, кто знает школьника, отзываются о нем как о добром и неконфликтном ребенке. Мальчик занимается в музыкальной школе, у него много друзей. Но его показания в ПДН почему-то подвергают сомнениям.
«Родители нападавших сидели орали, что Гриша все врет, что очень складно и заучено говорит, в рифму. А ещё нам сказали, что если по камерам будет не видно, что Гришу пинали, то нам будут вменять 306-ю статью за дачу ложных показаний. Им, кстати, тоже», — говорит мама ребенка.
По словам родителей, в соседнем здании с госучреждениями камеры видеонаблюдения есть. Но маме ребенка там отказались дать видео. Нужно, чтобы его запросил участковый.
В полиции корреспонденту krsk.aif.ru сообщили, что по этому случаю ведется проверка. Ее результатов пока нет. Поэтому и сказать, какое наказание грозит подросткам, если будет доказан факт избиения, сейчас не могут.