В Германии полиция остановила проржавевшее авто на белорусских номерах

Говорится, что место, где автомобиль затормозил по требованию полиции, было слегка покатым. Так, в самом начале без каких-либо действий со стороны водителя машина сама покатилась в сторону уклона. Задействованный стояночный тормоз эффекта не дал. Водитель, сидевший за рулем, пытался предотвратить скатывание, нажав на тормоз. Однако действие от него появилось спустя несколько секунд. Стало понятно, что у тормоза есть серьезные дефекты.