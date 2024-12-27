В Германии полиция остановила проржавевшее авто на белорусских номерах

В Германии в городе Люденшайд полиция остановила проржавевшее авто на белорусских номерах. Подробности сообщили в местной полиции.
В сообщении сказано, что 21 декабря 2024 года около 01.30 полицейские остановили легковой автомобиль с белорусскими номерами, который имел непрезентабельный вид. В авто было четыре человека.
Говорится, что место, где автомобиль затормозил по требованию полиции, было слегка покатым. Так, в самом начале без каких-либо действий со стороны водителя машина сама покатилась в сторону уклона. Задействованный стояночный тормоз эффекта не дал. Водитель, сидевший за рулем, пытался предотвратить скатывание, нажав на тормоз. Однако действие от него появилось спустя несколько секунд. Стало понятно, что у тормоза есть серьезные дефекты.
Сотрудники в момент осмотра автомобиля не поверили своим глазам. Все дело в том, что почти вся его рама проржавела, окна и дверь багажника не закрывались, были закреплены ремнями. Кроме того, тормозные диски частично треснули, а на несущей пластине не было колодок. По причине серьезных технических неполадок машину запретили использовать, с нее сняли номерные знаки.
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