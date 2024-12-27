Наркокурьерша из Великобритании избежала срока: почему ее прозвали «красоткой»

Обвиняемая в торговле запрещенными веществами в Великобритании Кирсти Сэнсам смогла избежать заключения под стражу. Об этом сообщает британский ресурс The Daily Star.
11 марта 2024 года на автомобильной стоянке в районе города Тьюксбери в графстве Глостершир полицейские задержали девушку и молодого человека. При обыске в их автомобиле обнаружили сумку с тайным отделением. Как выяснилось, 30-летняя Кирсти Сэнсам и ее подельник Джон Роджерс пытались провезти три килограмма кокаина.
Британская полиция опубликовала фотографию Сэнсам, но это привело лишь к вирусному росту популярности девушки в социальных сетях. Задержанную стали называть «красоткой» за привлекательную внешность. Тысячи британских и иностранных мужчин стали писать в интернете признания в любви девушке.
Пользователей социальных сетей привлекло то, что во время оперативной съемки девушка смотрела в объектив так, будто бы она находилась на гламурной фотосессии. Судя по всему, задержанную мало смущала перспектива получения длительного срока лишения свободы.
Тем не менее Сэнсам смогла избежать тюрьмы, хотя изначально ей и ее сообщнику грозил срок не менее пяти лет заключения. Девушке дали два года лишения свободы условно, принудительный курс лечения от наркотической зависимости и 100 часов общественных работ.
Ранее мы писали, как в Колумбии задерживали преступницу по прозвищу «Кукла», тоже получившую известность благодаря привлекательным внешним данным.