Наркокурьерша из Великобритании избежала срока: почему ее прозвали «красоткой»

Тем не менее Сэнсам смогла избежать тюрьмы, хотя изначально ей и ее сообщнику грозил срок не менее пяти лет заключения. Девушке дали два года лишения свободы условно, принудительный курс лечения от наркотической зависимости и 100 часов общественных работ.