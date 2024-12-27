Опасения за детей: стая волков держит в страхе дальневосточников

Волки повадились питаться домашними собаками, которые сидят на цепи. Об этом говорят жители посëлка, и в подтверждение местные СМИ публикуют снимки, на которых можно увидеть останки псов. Жители посëлка беспокоятся, что на собаках лесные хищники не остановятся и вскоре начнут нападать на людей.