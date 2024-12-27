Опасения за детей: стая волков держит в страхе дальневосточников

Волки повадились питаться домашними собаками, которые сидят на цепи. Об этом говорят жители посëлка, и в подтверждение местные СМИ публикуют снимки, на которых можно увидеть останки псов. Жители посëлка беспокоятся, что на собаках лесные хищники не остановятся и вскоре начнут нападать на людей.
«Волки ходят стаей по ночам и едят собак. Людям страшно ходить уже и днём! Детей опасно отправлять в школу!» — говорит Анна, жительница посëлка, слова которой приводит DVHAB.ru. Собаку Анны двое волков утащили в лес и растерзали.
Также на слуху случай, когда волки в центре посёлка пытались загрызть собаку. Её удалось отбить хозяину, но укусы волков оказались смертельными для пса.
Представители управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края о проблеме извещены. Они подчеркивают, что уже подготовлено распоряжение о регулировании численности волков. Иными словами, серых хищников намерены отстреливать, в том числе на территории охотугодий, прилегающих к населëнному пункту.
При обнаружении волка нужно сообщить об этом в службу 112, указывают специалисты управления. Информация будет передана в компетентные органы, будут проведены необходимые мероприятия.
Почему же волки стали выходить к людям и нападать на собак? Вероятно, ими движет сильный голод. Также не исключено, что кормовая база волков — копытные — исчезают по причине вырубки лесов и, как следствие, нарушения экосистемы.