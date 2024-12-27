В Челябинской области грузовик переехал на «зебре» подростка

«Сегодня в 08.40 в поселке Айский на территории Златоуста 65-летний водитель грузового автомобиля “ЗИЛ” совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который шел через проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — пояснил замначальника Госавтоинспекции региона Николай Косарев.