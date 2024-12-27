Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области грузовик переехал на «зебре» подростка

В Златоусте выясняют обстоятельства наезда грузовика на 16-летнего подростка, переходившего улицу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшего спасти не удалось, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Пострадавшего спасти не удалось, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

«Сегодня в 08.40 в поселке Айский на территории Златоуста 65-летний водитель грузового автомобиля “ЗИЛ” совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который шел через проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — пояснил замначальника Госавтоинспекции региона Николай Косарев.

Мальчик от полученных травм скончался в медицинском учреждении.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняя обстоятельства и причины происшествия. Подробностей о личности и состоянии виновника ДТП пока нет.