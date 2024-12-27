Мелеузовский суд рассмотрит дело о смертельном ДТП в Башкирии

Следствие установило, что в октябре 2024 года мужчина за рулем «Рено Дастер» выехал на автодорогу Уфа-Оренбург (213 км) со второстепенной дороги и столкнулся с «Фольксвагеном Поло». 70-летняя пассажирка «Фольксвагена» погибла на месте происшествия, водитель был госпитализирован.