Участники земельного скандала в Арсеньеве взяты под стражу

В Приморье по решению суда, с учетом позиции прокуратуры, начальник отдела земельных отношений администрации Арсеньевского городского округа и ее бывший супруг, а также кадастровый инженер, действовавшая с ними в сговоре, заключены под стражу на один месяц 30 суток. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.