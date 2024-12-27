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Участники земельного скандала в Арсеньеве взяты под стражу

Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора Приморского края.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье по решению суда, с учетом позиции прокуратуры, начальник отдела земельных отношений администрации Арсеньевского городского округа и ее бывший супруг, а также кадастровый инженер, действовавшая с ними в сговоре, заключены под стражу на один месяц 30 суток. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Дело касается мошеннических схем с городскими землями, которые нанесли существенный ущерб муниципалитету.

Прокуратура Приморского края держит расследование под личным контролем, чтобы выявить других причастных к преступной деятельности лиц.