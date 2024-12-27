На Дону задержали банду, похищавшую медные провода на М-4 «Дон»

В ходе обысков дома у фигурантов были найдены рации, приборы ночного видения, электрические лебедки, а также ножницы для резки металла. Кроме того, у одного из них изъяли предмет, похожий на крупнокалиберное огнестрельное оружие. После экспертизы выяснилось, что это 40-мм подствольный гранатомет.