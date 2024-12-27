На Дону задержали банду, похищавшую медные провода на М-4 «Дон»

Задержанными оказались 38-летний ранее судимый житель Аксая и трое его подельников в возрасте от 37 до 39 лет. По данным пресс-службы, они орудовали в районе Новочеркасска и Аксайского района.
Используя спецсредства, подозреваемые изымали медные кабели и сдавали их в пункты приема металлолома. Такие кабели обеспечивают работу систем безопасности и освещения на автодороге. Общая сумма дохода составила не менее 1 млн. руб.
В ходе обысков дома у фигурантов были найдены рации, приборы ночного видения, электрические лебедки, а также ножницы для резки металла. Кроме того, у одного из них изъяли предмет, похожий на крупнокалиберное огнестрельное оружие. После экспертизы выяснилось, что это 40-мм подствольный гранатомет.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Также против 38-летнего жителя Аксая завели дело о незаконном хранении крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему (ч. 1 ст. 222.2 УК РФ).
Всех четверых фигурантов заключили под стражу. Полицейские устанавливают общую сумму ущерба, а также дополнительные эпизоды противоправной деятельности.