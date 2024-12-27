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В Пружанском районе мужчина случайно застрелил в тире из винтовки охотника

Житель Кобрина случайно застрелил из винтовки в тире охотника в Пружанском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Пружанском районе мужчина случайно застрелил в тире из винтовки охотника. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Согласно данным следствия, 24 декабря 2024 года двое жителей Кобрина 33 и 40 лет пришли в отрытый стрелковый тир, расположенный на территории Линовского лесничества для пристрелки недавно приобретенной пневматической винтовки. Говорится, что выстрелом в сторону мишени 40-летний мужчина попал в своего знакомого, который вскоре умер от полученных телесных повреждений.

Удалось установить, что охотник с многолетним стажем доверил пристрелку своей винтовки не опытному в обращении с оружием знакомому.

«Кроме того, во время выстрела не отошел на безопасное расстояние от мишени и находился на линии огня», — уточнили в СК.

Сообщается, что в отношении 40-летнего жителя Кобрина было заведено уголовное дело по части 1 статьи 144 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности. В ведомстве обратили внимание на то, что подозреваемый сотрудничает со следствием и дает признательные показания. По указанной статье предусматривается максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.

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