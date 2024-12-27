В Пружанском районе мужчина случайно застрелил в тире из винтовки охотника

Сообщается, что в отношении 40-летнего жителя Кобрина было заведено уголовное дело по части 1 статьи 144 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности. В ведомстве обратили внимание на то, что подозреваемый сотрудничает со следствием и дает признательные показания. По указанной статье предусматривается максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.