В Пружанском районе мужчина случайно застрелил в тире из винтовки охотника. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно данным следствия, 24 декабря 2024 года двое жителей Кобрина 33 и 40 лет пришли в отрытый стрелковый тир, расположенный на территории Линовского лесничества для пристрелки недавно приобретенной пневматической винтовки. Говорится, что выстрелом в сторону мишени 40-летний мужчина попал в своего знакомого, который вскоре умер от полученных телесных повреждений.
Удалось установить, что охотник с многолетним стажем доверил пристрелку своей винтовки не опытному в обращении с оружием знакомому.
«Кроме того, во время выстрела не отошел на безопасное расстояние от мишени и находился на линии огня», — уточнили в СК.
Сообщается, что в отношении 40-летнего жителя Кобрина было заведено уголовное дело по части 1 статьи 144 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности. В ведомстве обратили внимание на то, что подозреваемый сотрудничает со следствием и дает признательные показания. По указанной статье предусматривается максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.
Ранее в Германии полиция остановила проржавевшее авто на белорусских номерах.
Тем временем Комитет госконтроля назвал причину закрытия школы иностранных языков Streamline: «За 12 лет общая сумма выданных займов составила более 29 миллионов рублей».
Кроме того, мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 января 2025 года: подрастут зарплаты, пенсии и пособия, изменятся штрафы, повысятся транспортный налог и коммуналка.