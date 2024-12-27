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При столкновении иномарки с рейсовым автобусом под Новороссийском погиб водитель

Утром 27 декабря на АД «Краснодар — Верхнебаканский» случилась авария, в которой погиб один человек.

Как объяснили в полиции Кубани, трагедия произошла из-за нарушения правил дорожного движения.

В Телеграм-канале ведомства пояснили, что 55-летний водитель иномарки «Фольксваген Шаран» выехал по «встречке», где столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту «Новороссийск — Крымск». В момент ДТП в автобусе не было пассажиров, обозначили правоохранители. Из материалов дела следует, что после столкновения ТС съехало с дороги в кювет.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Его пассажиров, включая 5-летнего ребенка, госпитализировали в больницу для оказания медпомощи. Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося.