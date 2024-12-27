При столкновении иномарки с рейсовым автобусом под Новороссийском погиб водитель

В Телеграм-канале ведомства пояснили, что 55-летний водитель иномарки «Фольксваген Шаран» выехал по «встречке», где столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту «Новороссийск — Крымск». В момент ДТП в автобусе не было пассажиров, обозначили правоохранители. Из материалов дела следует, что после столкновения ТС съехало с дороги в кювет.