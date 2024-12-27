В Беларуси за сутки при пожарах погибли семь человек

26 декабря в 6.55 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Катвино Могилевского района. На пожаре обнаружены погибшие хозяин 1970 года рождения и находившаяся в гостях гражданка 1977 года рождения. Оба не работали.
В этот же день трагедия произошла в д. Новые Кленки Ивановского района Брестской области. При пожаре в доме погиб квартиросъемщик 1959 года рождения.
Хозяин 1956 года рождения погиб при пожаре в жилом доме в пос. Орел Речицкого района Гомельской области.
26 декабря в 14.27 поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже двухэтажного восьмиквартирного жилого дома в агрогородке Синкевичи Лунинецкого района Брестской области. При пожаре погиб хозяин 1963 года рождения.
Хозяйка 1964 года рождения и ее гость 1980 года рождения погибли при пожаре в жилом доме в д. Миколаевщина Столбцовского района Минской области. Причины пожаров устанавливаются.