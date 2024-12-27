В Беларуси за сутки при пожарах погибли семь человек

26 декабря в 6.55 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Катвино Могилевского района. На пожаре обнаружены погибшие хозяин 1970 года рождения и находившаяся в гостях гражданка 1977 года рождения. Оба не работали.