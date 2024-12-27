Четверых мужчин поймали на хищении медных проводов на М-4 в Ростовской области

— Сейчас выясняются общий ущерб, а также другие эпизоды нарушения закона. Во время обысков у подозреваемых нашли рации, приборы ночного видения, электрические лебедки, а также ножницы для резки металла. Кроме того, у жителя Аксая изъяли однозарядный 40-мм подствольный гранатомет, — рассказали в МВД.