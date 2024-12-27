Четверых мужчин поймали на хищении медных проводов на М-4 в Ростовской области

В Ростовской области задержали четверых подозреваемых в хищении медных проводов на трассе М-4 «Дон». По предварительным оценкам, банда обогатилась почти на 1 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По данным полиции, 38-летний ранее судимый аксайчанин и трое его сообщников в возрасте от 37 до 39 лет промышляли вблизи Новочеркасска, а также в Аксайском районе.
Предварительно, мужчины специальными инструментами отсоединяли медный кабель, проводящий освещение дороги. Потом все украденное сразу же сдавали в пункты приема металлолома.
— Сейчас выясняются общий ущерб, а также другие эпизоды нарушения закона. Во время обысков у подозреваемых нашли рации, приборы ночного видения, электрические лебедки, а также ножницы для резки металла. Кроме того, у жителя Аксая изъяли однозарядный 40-мм подствольный гранатомет, — рассказали в МВД.
Сейчас все четверо находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Также следствие ведется в рамках статьи «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия» (ч. 1 ст. 222.2 УК РФ).