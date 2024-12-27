Массовое ДТП с тремя автомобилями случилось в центре Минска

В сообщении сказано, что 26 декабря 2024 года водитель автомобиля Volkswagen ехал по улице Городской Вал. На пересечении с улицей Немига в момент поворота на зеленый свет дополнительный секции и горящем красном на основном светофоре, водитель не пропустил и врезался в машину Kia. После этого он оставил место дорожно-транспортного происшествия.