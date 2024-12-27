Массовое ДТП с тремя автомобилями случилось в центре Минска. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что 26 декабря 2024 года водитель автомобиля Volkswagen ехал по улице Городской Вал. На пересечении с улицей Немига в момент поворота на зеленый свет дополнительный секции и горящем красном на основном светофоре, водитель не пропустил и врезался в машину Kia. После этого он оставил место дорожно-транспортного происшествия.
Сказано, что водитель Kia не обозначил место ДТП из-за чего спустя некоторое время в стоящий автомобиль врезался Renault, ехавший по улице Немига. В ГАИ отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, у транспортных средств механические повреждения.
Ранее в Пружанском районе мужчина случайно застрелил в тире из винтовки охотника.
Тем временем Комитет госконтроля назвал причину закрытия школы иностранных языков Streamline: «За 12 лет общая сумма выданных займов составила более 29 миллионов рублей».
Кстати, мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 января 2025 года: подрастут зарплаты, пенсии и пособия, изменятся штрафы, повысятся транспортный налог и коммуналка.