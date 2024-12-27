В Омске 17-летний подросток ограбил пенсионерку и студентку

Пенсионерку попытались ограбить, когда она шла по улице Рокоссовского. К ней внезапно подбежал молодой человек и начал вырывать сумку из рук. Однако женщина смогла дать отпор, и парень скрылся. На студентку же злоумышленник напал на улице Комкова. Он выхватил у неё из рук смартфон и убежал.