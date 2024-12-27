Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске 17-летний подросток ограбил пенсионерку и студентку

С заявлениями в полицию обратились две жительницы Кировского округа.

Источник: РИА "Новости"

Одной из потерпевших стала 67-летняя женщина, второй — 18-летняя студентка.

Пенсионерку попытались ограбить, когда она шла по улице Рокоссовского. К ней внезапно подбежал молодой человек и начал вырывать сумку из рук. Однако женщина смогла дать отпор, и парень скрылся. На студентку же злоумышленник напал на улице Комкова. Он выхватил у неё из рук смартфон и убежал.

Сотрудники ППС задержали подозреваемого в кафе на 3-й Островской. Им оказался 17-летний омич. Парень пояснил, что похищенный телефон продал знакомому за тысячу рублей, а деньги хотел потратить на выкуп из ломбарда собственного мобильного.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омску, против молодого человека возбуждены уголовные дела. Похищенное имущество возвращено законной владелице.