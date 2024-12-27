В Омске 17-летний подросток ограбил пенсионерку и студентку

Одной из потерпевших стала 67-летняя женщина, второй — 18-летняя студентка.
Пенсионерку попытались ограбить, когда она шла по улице Рокоссовского. К ней внезапно подбежал молодой человек и начал вырывать сумку из рук. Однако женщина смогла дать отпор, и парень скрылся. На студентку же злоумышленник напал на улице Комкова. Он выхватил у неё из рук смартфон и убежал.
Сотрудники ППС задержали подозреваемого в кафе на 3-й Островской. Им оказался 17-летний омич. Парень пояснил, что похищенный телефон продал знакомому за тысячу рублей, а деньги хотел потратить на выкуп из ломбарда собственного мобильного.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омску, против молодого человека возбуждены уголовные дела. Похищенное имущество возвращено законной владелице.