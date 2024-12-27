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Минкурортов Кубани оценило влияние разлива мазута на турпоток

КРАСНОДАР, 27 дек — РИА Новости. Министерство курортов Краснодарского края заявило РИА Новости, что прогнозировать влияние разлива нефтепродуктов в Черном море на турпоток в регионе пока преждевременно.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Ранее «Известия» сообщили, что в Анапе отменено 90% бронирований на новогодние праздники.

«Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края на данный момент не может дать прогноз о влиянии разлива мазута на турпоток. Представители туриндустрии Краснодарского края участвуют в ликвидации последствий ЧС в Анапе и Темрюкском районе. Делать прогнозы о влиянии произошедшего на турпоток в регионе преждевременно. Главная задача сейчас — очистить пляжи от нефтепродуктов», — прокомментировали власти.

В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера.

экология