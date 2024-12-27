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Массовая авария произошла на трассе М-5 в Самарской области утром 27 декабря

В Сызранском районе столкнулись грузовик, автовоз, машина дорожной службы и легковушка.

Источник: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Утром 27 декабря на трассе М-5 в Сызранском районе произошло массовое ДТП. Сигнал об этом поступил в 09.24. К месту аварии отправились пять пожарных-спасателей ПСЧ № 185, скорая помощь, полицейские.

— Произошло попутное столкновение четырех транспортных средств, — поделились подробностями в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

В аварии участвовали грузовик Форд, Газель дорожной службы, автовоз Мерседес и легковушка Лада Калина. Несмотря на массовость, в ДТП никто не пострадал и не погиб, только у машин были механические повреждения.