Массовая авария произошла на трассе М-5 в Самарской области утром 27 декабря

Утром 27 декабря на трассе М-5 в Сызранском районе произошло массовое ДТП. Сигнал об этом поступил в 09.24. К месту аварии отправились пять пожарных-спасателей ПСЧ № 185, скорая помощь, полицейские.
— Произошло попутное столкновение четырех транспортных средств, — поделились подробностями в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
В аварии участвовали грузовик Форд, Газель дорожной службы, автовоз Мерседес и легковушка Лада Калина. Несмотря на массовость, в ДТП никто не пострадал и не погиб, только у машин были механические повреждения.