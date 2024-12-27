Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту в Тель-Авиве

ДОХА, 27 дек — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» заявило, что осуществило ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Израиле в ответ на израильские бомбежки международного аэропорта в Сане и провинции Ходейда.
«Мы осуществили атаку на аэропорт Бен-Гурион с использованием баллистической гиперзвуковой ракеты “Палестина-2”», — говорится в заявлении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.
«Агрессия Израиля против гражданских объектов в Сане и Ходейде усилит решимость йеменского народа поддержать палестинский народ. У нас есть возможности расширить базу целей в оккупированной Палестине, включив в нее наиболее важные объекты, принадлежащие противнику», — отмечается в сообщении.
В четверг израильские истребители нанесли удары по аэропорту Саны, электростанциям в Сане и Ходейде, портам на западе Йемена, в результате чего, по последним данным, погибли шесть человек, 40 получили ранения.