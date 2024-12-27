Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту в Тель-Авиве

«Агрессия Израиля против гражданских объектов в Сане и Ходейде усилит решимость йеменского народа поддержать палестинский народ. У нас есть возможности расширить базу целей в оккупированной Палестине, включив в нее наиболее важные объекты, принадлежащие противнику», — отмечается в сообщении.