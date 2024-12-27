Легковушка съехала в кювет и опрокинулась на трассе под Самарой

В 9:12 на 6 км дороги Клявлино — Русское Добрино Lada Kalina съехала в кювет и опрокинулась. Пострадавших нет.
На месте происшествия работали четыре сотрудника дежурного караула пожарно-спасательной части № 119.
В пятницу, 27 декабря, в Клявлинском районе Самарской области произошло ДТП. Об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
В 9:12 на 6 км дороги Клявлино — Русское Добрино Lada Kalina съехала в кювет и опрокинулась. Пострадавших нет.
На месте происшествия работали четыре сотрудника дежурного караула пожарно-спасательной части № 119.