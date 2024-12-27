Бывшего начальника службы Омского аэропорта обвиняют во взятке

«По версии следствия, в период с октября по ноябрь 2023 г. обвиняемый получил от предпринимателя, осуществляющего поставку и монтаж роторной двери в ОАО “Омский аэропорт” в рамках заключенного договора, в качестве взятки 800 тыс. рублей за приемку некачественно проведенных работ.
Кроме того, в указанный период обвиняемый потребовал от юридического лица передать ему 2,3 млн рублей за общее покровительство при заключении контрактов и приемке работ по уборке территории ОАО «Омский аэропорт», — передает ведомство.
По данным прокуратуры, мужчину задержали во время получения второй части взятки в размере 300 тыс. рублей. Как заявляется, он частично подтвердил инкриминируемую вину.
Суд наложил арест на его имущество, в том числе земельные участки, квартиру и жилой дом на общую сумму около 9,3 млн рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд Омска.