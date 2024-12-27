Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшего начальника службы Омского аэропорта обвиняют во взятке

Прокуратура Омской области сообщает в пятницу, 27 декабря 2024 года, о вынесении обвинения по уголовному делу в отношении бывшего начальника службы строительства и эксплуатации ОАО «Омский аэропорт». Он обвиняется по чч. 5, 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)).

Источник: РИА "Новости"

«По версии следствия, в период с октября по ноябрь 2023 г. обвиняемый получил от предпринимателя, осуществляющего поставку и монтаж роторной двери в ОАО “Омский аэропорт” в рамках заключенного договора, в качестве взятки 800 тыс. рублей за приемку некачественно проведенных работ.

Кроме того, в указанный период обвиняемый потребовал от юридического лица передать ему 2,3 млн рублей за общее покровительство при заключении контрактов и приемке работ по уборке территории ОАО «Омский аэропорт», — передает ведомство.

По данным прокуратуры, мужчину задержали во время получения второй части взятки в размере 300 тыс. рублей. Как заявляется, он частично подтвердил инкриминируемую вину.

Суд наложил арест на его имущество, в том числе земельные участки, квартиру и жилой дом на общую сумму около 9,3 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд Омска.