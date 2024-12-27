Бывшего начальника службы Омского аэропорта обвиняют во взятке

«По версии следствия, в период с октября по ноябрь 2023 г. обвиняемый получил от предпринимателя, осуществляющего поставку и монтаж роторной двери в ОАО “Омский аэропорт” в рамках заключенного договора, в качестве взятки 800 тыс. рублей за приемку некачественно проведенных работ.