При пожаре в омской пятиэтажке пострадала женщина-инвалид

На проспекте Космическом горела квартира на 3 этаже пятиэтажного дома. Самостоятельно эвакуировались 15 человек, из них 1 ребенок. Пожар на 15 квадратах потушили 11 сотрудников МЧС России, задействовав 2 единицы техники.
Огнеборцы спасли женщину с ограниченными возможностями здоровья. Она получила травмы, передана медицинским работникам, передает ведомство.
Как сообщается, открытый огонь был ликвидирован в 13:10.
По предварительной версии, пожар случился из-за короткого замыкания электрической розетки.