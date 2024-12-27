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При пожаре в омской пятиэтажке пострадала женщина-инвалид

Пресс-служба МЧС по Омской области сообщает, что в пятницу, 27 декабря 2024 года, в 12:43 поступило сообщение о пожаре на Космическом проспекте, что в Октябрьском административном округе Омска.

На проспекте Космическом горела квартира на 3 этаже пятиэтажного дома. Самостоятельно эвакуировались 15 человек, из них 1 ребенок. Пожар на 15 квадратах потушили 11 сотрудников МЧС России, задействовав 2 единицы техники.

Огнеборцы спасли женщину с ограниченными возможностями здоровья. Она получила травмы, передана медицинским работникам, передает ведомство.

Как сообщается, открытый огонь был ликвидирован в 13:10.

По предварительной версии, пожар случился из-за короткого замыкания электрической розетки.

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