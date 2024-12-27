В Пермском крае осудили экс-депутата, насмерть сбившего 10-летнего ребёнка

Речь идёт о трагедии, которая случилась в посёлке Лямино Чусовского округа. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что вечером 19 августа десятилетний мальчик ехал на велосипеде по обочине улицы. В один момент на ребёнка наехал автомобиль с 54-летним водителем. В госавтоинспекции Пермского края сообщали, что пострадавший мальчик скончался в автомобиле скорой помощи. Он погиб, так и не приходя в сознание.