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В Пермском крае осудили экс-депутата, насмерть сбившего 10-летнего ребёнка

Трагедия случилась в посёлке Лямино.

Суд признал виновным экс-депутата, насмерть сбившего 10-летнего ребёнка на велосипеде в Пермском крае, сообщает прокуратура региона.

Речь идёт о трагедии, которая случилась в посёлке Лямино Чусовского округа. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что вечером 19 августа десятилетний мальчик ехал на велосипеде по обочине улицы. В один момент на ребёнка наехал автомобиль с 54-летним водителем. В госавтоинспекции Пермского края сообщали, что пострадавший мальчик скончался в автомобиле скорой помощи. Он погиб, так и не приходя в сознание.

Сайту perm.aif.ru удалось выяснить, что виновником аварии стал экс-депутат местной думы. Ему было предъявлено обвинение по уголовному делу.

Днём 27 декабря прокуратура Пермского края сообщила, что в Чусовом был вынесен приговор бывшему депутату. Мужчину обвиняли по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Суд учёл позицию гособвинителя и назначил виновнику аварии семь лет лишения свободы в колонии поселения. Он также будет лишён права управлять транспортом на два года и 10 месяцев. В пользу родственников ребёнка будет необходимо выплатить компенсацию на 7,9 миллиона рублей.