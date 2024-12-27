«Недоплатила налоги на 17 миллионов». СК Беларуси раскрыл детали дела школы иностранных языков Streamline

Следственный комитет Беларуси сообщил, что школа иностранных языков Streamline не доплатила 17 миллионов рублей налогов. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.
Из материалов уголовного дела следует, что учебный центр «Образовательные технологии» был создан как некоммерческая организация для того, чтобы осуществлять образовательную деятельность. По указанной причине у него был особый режим налогообложения.
В СК отметили, что компании удалось довольно быстро завоевать авторитет на рынке, бренд стал известным. Отмечается, что, понимая тот факт, что прибыль исчисляется миллионами, а пользоваться деньгами нельзя, учредитель придумал способ, как можно обойти законные требования осуществления некоммерческой деятельности, «фактически “переквалифицировав” ее в коммерческую».
В ведомстве обратили внимание на то, что в 2012 году учредитель вместе со своей женой разработали сразу несколько способов, касающихся вывода денег со счетов.
«С того времени учебный центр начал выдавать беспроцентные займы им же как индивидуальным предпринимателям и аффилированной организации, что прямо противоречит целям создания некоммерческой организации», — сказано в сообщении.
Также говорится, что, согласно уставу, доходы от предпринимательской деятельности и иные поступления учреждения могли использовать только в интересах компании. Они не подлежали перечислению ни ее владельцу, ни другим лицам. В Следственном комитете обратили внимание на то, что директор Streamline давал указания подчиненным готовить договоры. Что касается решений о сумме, то он принимал их единолично.
«За 12 лет займ составил около 29 миллионов белорусских рублей», — уточнили в СК.
Сообщается, что правоохранители смогли установить, что деньги использовались семейным подрядом на личные цели. В том числе денежные средства были использованы на развитие других направлений бизнеса, продвижение ИП, строительство недвижимости.
Кроме того, установлено, что супруги с целью обогащения и действуя как ИП сдавали учебному центру собственные административные помещения в аренду. В СК заявили, что подобное привело к тому, что у школы не было возможности оплатить текущие расходы и по этой причине была открыта кредитная линия.
«Указанная преступная деятельность тщательно скрывалась, а для ее реализации были задействованы ключевые сотрудники компании — заместители директора и главный бухгалтер», — заметили в ведомстве.
Уточняется, что фактическая деятельность учебного центра была направлена и на материальное обогащение учредителя. Так, с целью применения льгот по налогу на прибыль и НДС под видом некоммерческой организации школа языков занималась незаконным осуществлением коммерческой деятельности. Это повлекло искажение информации, которая требуется для исчисления, а также уплаты налогов.
«По предварительным данным, сумма ущерба, причиненного государству, составила более 17 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
В СК акцентировали внимание на том, что в отношении учредителя, его супруги, других сотрудников центра было заведено уголовное дело по части 3 статьи 243 Уголовного кодекса — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
«С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество фигурантов, в том числе дома и земельные участки, наложен арест на общую сумму более 9 миллионов рублей», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее Комитет госконтроля назвал причину закрытия школы иностранных языков Streamline: «За 12 лет общая сумма выданных займов составила более 29 миллионов рублей».
Тем временем мы узнали программу Нового года 2025 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.
Кроме того, мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 января 2025 года: подрастут зарплаты, пенсии и пособия, изменятся штрафы, повысятся транспортный налог и коммуналка.