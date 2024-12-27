«Недоплатила налоги на 17 миллионов». СК Беларуси раскрыл детали дела школы иностранных языков Streamline

Также говорится, что, согласно уставу, доходы от предпринимательской деятельности и иные поступления учреждения могли использовать только в интересах компании. Они не подлежали перечислению ни ее владельцу, ни другим лицам. В Следственном комитете обратили внимание на то, что директор Streamline давал указания подчиненным готовить договоры. Что касается решений о сумме, то он принимал их единолично.