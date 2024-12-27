В Новосибирске ищут 75-летнего мужчину с карими глазами

В Заельцовском районе города Новосибирска пропал 75-летний Харатян Лёвик Грачикович. 26 декабря 2024 года его видели в последний раз, с тех пор местонахождение пенсионера неизвестно.
— Мужчина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения. У него седые волосы и карие глаза. Во что сибиряк был одет — неизвестно, — сообщают в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Новосибирской области.
Всех, кто знает что-либо о его местонахождении, просят сообщить по телефонам
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Кировском районе Новосибирска пропала 44-летняя женщина в синем длинном платье и белом пуховике.