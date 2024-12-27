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В Новосибирске ищут 75-летнего мужчину с карими глазами

Неизвестно, во что он одет.

Источник: Соцсети

В Заельцовском районе города Новосибирска пропал 75-летний Харатян Лёвик Грачикович. 26 декабря 2024 года его видели в последний раз, с тех пор местонахождение пенсионера неизвестно.

— Мужчина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения. У него седые волосы и карие глаза. Во что сибиряк был одет — неизвестно, — сообщают в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Всех, кто знает что-либо о его местонахождении, просят сообщить по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Кировском районе Новосибирска пропала 44-летняя женщина в синем длинном платье и белом пуховике.