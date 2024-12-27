Южноуралец пытался зарубить топором своего друга

Как пояснили в пресс-службе регионального управления СКР, вечером 27 апреля текущего года 44-летний фигурант, находясь в бане частного дома и будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим другом и не менее двух раз ударил его топором по голове. Но благодаря тому, что в конфликт вмешались другие люди, совершить убийство не удалось. Потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь.