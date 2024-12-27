Из России выдворены 38 мигрантов, незаконно работавших в бизнес-центре в Москве

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правоохранители привлекли к ответственности 38 иностранцев, которые незаконно работали на территории бизнес-центра на юго-востоке Москвы, всем нарушителям назначили штрафы и принудительное выдворение из страны. Об этом ТАСС сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.