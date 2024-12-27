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Из России выдворены 38 мигрантов, незаконно работавших в бизнес-центре в Москве

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правоохранители привлекли к ответственности 38 иностранцев, которые незаконно работали на территории бизнес-центра на юго-востоке Москвы, всем нарушителям назначили штрафы и принудительное выдворение из страны. Об этом ТАСС сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Источник: РИА "Новости"

«В результате рейда на территории бизнес-центра, расположенного на Ферганской улице, за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории РФ в отношении 38 иностранных граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ», — сказал он.

По его словам, суд назначил им административные штрафы в размере 5 тыс. рублей с выдворением за пределы России. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают работодателей нелегалов.