Три рыбака уплыли на льдине на водоеме в Свердловской области

«К счастью, спасатели довольно быстро сумели обнаружить рыбаков, приняли их на борт и благополучно доставили на берег. В медицинской помощи граждане не нуждались. После профилактической беседы по безопасному поведению на водоеме их отпустили домой», — рассказали в региональном МЧС.