Три рыбака уплыли на льдине на водоеме в Свердловской области

Днем в пятницу, 27 декабря, в Заречном Свердловской области прошла операция по спасению рыбаков, уплывших на отколовшейся льдине. О троих рыбаках, дрейфующих на льдине по Белоярскому водохранилищу, в экстренные службы сообщили очевидцы.
До любителей зимней рыбалки спасателям пришлось добираться на судне на воздушной подушке.
«К счастью, спасатели довольно быстро сумели обнаружить рыбаков, приняли их на борт и благополучно доставили на берег. В медицинской помощи граждане не нуждались. После профилактической беседы по безопасному поведению на водоеме их отпустили домой», — рассказали в региональном МЧС.