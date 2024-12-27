Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три рыбака уплыли на льдине на водоеме в Свердловской области

На Белоярском водохранилище спасли рыбаков, дрейфующих на льдине.

Днем в пятницу, 27 декабря, в Заречном Свердловской области прошла операция по спасению рыбаков, уплывших на отколовшейся льдине. О троих рыбаках, дрейфующих на льдине по Белоярскому водохранилищу, в экстренные службы сообщили очевидцы.

До любителей зимней рыбалки спасателям пришлось добираться на судне на воздушной подушке.

«К счастью, спасатели довольно быстро сумели обнаружить рыбаков, приняли их на борт и благополучно доставили на берег. В медицинской помощи граждане не нуждались. После профилактической беседы по безопасному поведению на водоеме их отпустили домой», — рассказали в региональном МЧС.