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Полиция разыскивает водителя, который 17 декабря сбил пешехода в Иркутске

Владельца кроссовера просят добровольно явиться в отдел полиции.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

ДТП произошло на улице Шерямова 17 декабря около 7 часов утра. На кадрах с видео-камеры видно, как 41-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, однако водитель кроссовера не успел затормозить и сбил его. Дожидаться приезда полиции виновник не стал, развернулся и уехал, затерявшись в потоке машин, оставив пострадавшего на дороге. Пешеход получил травмы.

— Сотрудниками Госавтоинспекции предварительно не установлена личность водителя и модель машины. В настоящее время сотрудники группы розыска отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции принимают меры к установлению личности водителя, — сообщили в Госавтоинспекции.

Водителя призывают добровольно явиться в ближайший отдел полиции.