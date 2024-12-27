Полиция разыскивает водителя, который 17 декабря сбил пешехода в Иркутске

ДТП произошло на улице Шерямова 17 декабря около 7 часов утра. На кадрах с видео-камеры видно, как 41-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, однако водитель кроссовера не успел затормозить и сбил его. Дожидаться приезда полиции виновник не стал, развернулся и уехал, затерявшись в потоке машин, оставив пострадавшего на дороге. Пешеход получил травмы.