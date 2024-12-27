Azerbaijan Airlines приостановила рейсы в 7 городов России

Решение принято с учетом «результатов предварительного расследования» катастрофы самолета Embraer 190 и «возможных рисков» для полетов, сообщили в авиакомпании. Рейсы приостановлены с 28 декабря до завершения окончательного расследования. В авиакомпании указали также, что приостановка рейсов была принята на основании решения Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана.