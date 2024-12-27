Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Azerbaijan Airlines приостановила рейсы в 7 городов России

Azerbaijan Airlines (AZAL) отменила рейсы в 7 городов России, говорится в сообщении авиакомпании.

Источник: Azamat Sarsenbayev/AP/TASS

Azerbaijan Airlines (AZAL) отменила рейсы в 7 городов России, говорится в сообщении авиакомпании.

Приостановлены рейсы в:

  • Минеральные Воды;
  • Сочи;
  • Волгоград;
  • Уфу;
  • Самару;
  • Грозный;
  • Махачкалу.

Решение принято с учетом «результатов предварительного расследования» катастрофы самолета Embraer 190 и «возможных рисков» для полетов, сообщили в авиакомпании. Рейсы приостановлены с 28 декабря до завершения окончательного расследования. В авиакомпании указали также, что приостановка рейсов была принята на основании решения Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана.