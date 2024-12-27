Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве

«Присягнув на верность “Исламскому государству”*, приобрели автотранспортное средство и поместили в него газовые баллоны с пропаном, после чего приступили к изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ). При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем», — подчеркнули в спецслужбе.