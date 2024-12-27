Тагильчанина обвиняют в жестоком убийстве сожительницы

Заключили под стражу жителя Нижнего Тагила, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Преступление произошло 22 декабря 2024 года. Мужчина в этот день был в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, он вступил в конфликт из-за ревности со своей сожительницей по месту проживания в доме на улице Фрунзе.
Обвиняемый избил женщину руками и ногами. После этого пошел спать. Утром обнаружил женщину мертвой. Через день сообщил брату, который и вызвал сотрудников полиции.
«Ныне уже обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности ещё в “лихие 90-е” по статье “хулиганство”. Сыщикам он пояснил, что зависимым от алкоголя себя не считает, хотя выпить любит», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По словам полковника Горелых, после обнаружения сожительницы мертвой, обвиняемый сходил в магазин и взял еще алкоголь, который употребил. После этого позвонил брату.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге во время застолья в квартире на улице Победы другой обвиняемый убил супружескую пару, с которыми проводил застолье. Он зарезал мужчину и женщину.
Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд заключил на два месяца, до 19 февраля 2025 года.