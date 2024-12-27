Радиоактивный военный компас нашли в посылке из Чикаго в Воронеж

Сотрудники Федеральной таможенной службы России нашли в международных посылках радиоактивные советские часы и военный компас. Часы были отправлены из Москвы в немецкий Франкфурт, а компас прибыл из Чикаго (США) и направлялся в Воронеж — предмет был спрятан среди детских игрушек. Об этом рассказали в ведомстве в пятницу, 27 декабря.
— При проверке международных почтовых отправлений сработала система стационарного радиационного контроля «Янтарь». Доза излучения на поверхности часов показала превышение естественного радиационного фона в 25 раз и наличие радия. На компасе превышение фона в четыре раза и присутствие трития. Оба предмета были загрязнены бета-частицами, — уточнили в пресс-службе Центральной таможни.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами мощность эквивалентной дозы излучения на поверхности посылки не должна превышать 1,0 МкЗв/ч.
Радиоактивные часы изъяли, а посылка с опасным компасом будет возвращена отправителю.
Ранее в Воронеже 30-летний житель Белгорода попытался получить на почте посылку из Китая с 20 кг прегабалина — сильнодействующего вещества, оборот которого на территории России запрещен. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующего вещества группой лиц по предварительному сговору).