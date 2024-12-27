Радиоактивный военный компас нашли в посылке из Чикаго в Воронеж

Сотрудники Федеральной таможенной службы России нашли в международных посылках радиоактивные советские часы и военный компас. Часы были отправлены из Москвы в немецкий Франкфурт, а компас прибыл из Чикаго (США) и направлялся в Воронеж — предмет был спрятан среди детских игрушек. Об этом рассказали в ведомстве в пятницу, 27 декабря.