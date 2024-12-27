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Экс-работника «Омского аэропорта» поймали на крупной взятке

Бывший начальник отдела строительства и эксплуатации находится под стражей.
Источник: Комсомольская правда

Омские следователи завершили расследование уголовного дела по факту получения взятки в размере 600 тыс. рублей бывшим начальником отдела строительства и эксплуатации «Омского аэропорта». Сейчас экс-работник находится под стражей, на его имущества наложен арест.

Согласно материалам следствия, в декабре 2023 года подозреваемый получил взятку в размере 600 тыс. рублей от индивидуального предпринимателя за помощь в заключении договора на оказание клининговых услуг. Стоит отметить, что сумма полученной взятки — лишь часть от 2,3 млн рублей, которые были обещаны фигуранту дела.

В ходе следствия также выяснилось, что мужчина получил еще одну взятку в размере 800 тыс. рублей. На этот раз обвиняемый обещал помочь выиграть аукцион на проведение хозяйственных работ в здании аэропорта.

Бывшего начальника отдела строительства и эксплуатации взяли под стражу. На его имущество наложен арест — машины, снегоход, оружие, квартиры. Общая сумма имущества оценивается в 9 млн рублей.

Свою вину в совершении преступления мужчина признал частично.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд города Омска. Экс-работнику грозит от 8 до 15 лет колонии со штрафом, превышающий в 7 раз сумму взятки.