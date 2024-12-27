Экс-работника «Омского аэропорта» поймали на крупной взятке

Согласно материалам следствия, в декабре 2023 года подозреваемый получил взятку в размере 600 тыс. рублей от индивидуального предпринимателя за помощь в заключении договора на оказание клининговых услуг. Стоит отметить, что сумма полученной взятки — лишь часть от 2,3 млн рублей, которые были обещаны фигуранту дела.