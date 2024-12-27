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В Самаре суд разберёт уголовное дело о ДТП с 6 машинами на Московском шоссе

Один из двух водителей, которые предстанут перед судом, не признает своей вины.

В Промышленный районный суд Самары направлено уголовное дело о ДТП с шестью машинами на Московском шоссе, случившемся в сентябре 2023 года.

Уголовное дело расследовано специализированным следственным отделом по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Самарской области.

Обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, предъявлено двум водителям.

По версии следствия, 45-летний водитель «Хендая Солярис» при перестроении в левый ряд столкнулся с попутным «Шевроле Камаро» под управлением 24-летнего водителя, ехавшего со скоростью 126 километров в час, что в два раза превышает установленное ограничение скорости. В результате автомобильной аварии повреждения получили шесть автомобилей, водителю «Фольксвагена Джетта» был причинен тяжкий вред здоровью.

Водитель «Хендая Солярис» признал свою вину, и компенсировал пострадавшему моральный вред. Водитель «Шевроле Камаро» отказывается считать себя виноватым, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Водителям грозит до трех лет ограничения свободы, либо до двух лет принудительных работ, либо арест до полугода, или до двух лет колонии.