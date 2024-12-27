В Самаре суд разберёт уголовное дело о ДТП с 6 машинами на Московском шоссе

По версии следствия, 45-летний водитель «Хендая Солярис» при перестроении в левый ряд столкнулся с попутным «Шевроле Камаро» под управлением 24-летнего водителя, ехавшего со скоростью 126 километров в час, что в два раза превышает установленное ограничение скорости. В результате автомобильной аварии повреждения получили шесть автомобилей, водителю «Фольксвагена Джетта» был причинен тяжкий вред здоровью.