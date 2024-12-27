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Водитель госпитализирован после опрокидывания микроавтобуса в Столинском районе

Под Столином водитель госпитализирован после опрокидывания микроавтобуса.

Источник: Комсомольская правда

В Столинском районе водитель ошибся с выбором скорости и опрокинул микроавтобус. Подробности рассказали в телеграм-канале «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

Жесткая авария произошла на 155-м километре трассы Р-6, направлением Ивацевичи — Пинск — Столин. Микроавтобусом «Мерседес» управлял 48-летний житель Минской области. Мужчина неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и допустил опрокидывание микроавтобуса.

В ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован. Установлено, что в момент аварии мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

А еще массовое ДТП с тремя автомобилями случилось в центре Минска.