Водитель госпитализирован после опрокидывания микроавтобуса в Столинском районе

В Столинском районе водитель ошибся с выбором скорости и опрокинул микроавтобус. Подробности рассказали в телеграм-канале «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Жесткая авария произошла на 155-м километре трассы Р-6, направлением Ивацевичи — Пинск — Столин. Микроавтобусом «Мерседес» управлял 48-летний житель Минской области. Мужчина неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и допустил опрокидывание микроавтобуса.
В ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован. Установлено, что в момент аварии мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.
А еще массовое ДТП с тремя автомобилями случилось в центре Минска.