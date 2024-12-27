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На Кубани водитель скутера погиб под колесами легковушки

В Северском районе устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб водитель скутера.

Источник: УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель скутера погиб под колесами легковушки. Авария произошла 27 декабря на автодороге Федоровская — Северская в Северском районе.

Предварительно, водитель скутера по неустановленным причинам не справился с управлением и упал на проезжую часть. В этот момент его сбил автомобиль Hyundai Accent.

«В результате ДТП водитель скутера скончался на месте до приезда скорой помощи», — сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» — Кубань" сообщала о том, что один человек погиб в ДТП с рейсовым автобусом в Новороссийске.