Под Мозырем пенсионерка погибла под колесами автобуса, который обгонял трактор

В Мозырском районе автобус сбил насмерть пенсионерку, сообщил телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.
Смертельное ДТП произошло 27 декабря на автодороге Р-37 на подъезде к карьеру Стрельск. Около 08.10 часов 60-летний водитель автобуса МАЗ стал обгонять попутный трактор и сбил пешехода.
Установлено, что 65-летняя женщина шла по краю проезжей части попутно, однако на ней не было световозвращающих элементов. От полученных травм пенсионерка погибла на месте.
Также водитель пострадал в результате опрокидывания микроавтобуса в Столинском районе.
А еще массовое ДТП с тремя автомобилями случилось в центре Минска.