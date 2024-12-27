В Омске осудили банду фальшивых врачей

Первомайский районный суд Омска вынес приговор по делу о крупном мошенничестве, связанном с обманом клиентов в сети «медицинских центров». На скамье подсудимых оказались 14 женщин и один мужчина, члены организованной группы, действовавшей в городе с 2014 по 2017 год.
Как установил суд, мошенники завлекали клиентов, в основном женщин, убеждая их в наличии серьёзных проблем со здоровьем. Под предлогом необходимости лечения потерпевших заставляли приобретать дорогостоящие препараты или оплачивать услуги. Многие жертвы оформили банковские кредиты для оплаты «лечения». За три года преступная группа похитила более 8 миллионов рублей у 55 человек.
Суд квалифицировал действия подсудимых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере). Пятеро участников группы приговорены к лишению свободы сроком от двух лет до двух лет девяти месяцев в колонии общего режима. Ещё десять человек получили условные сроки от одного до двух лет. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении материального ущерба.
Организаторы схемы, создавшие сеть центров, объявлены в розыск, их дела выделены в отдельное производство. Подсудимые вину в совершении преступлений не признали, сообщает пресс-служба Омского областного суда.
Приговор пока не вступил в законную силу.