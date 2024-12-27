В Омске осудили банду фальшивых врачей

Суд квалифицировал действия подсудимых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере). Пятеро участников группы приговорены к лишению свободы сроком от двух лет до двух лет девяти месяцев в колонии общего режима. Ещё десять человек получили условные сроки от одного до двух лет. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении материального ущерба.