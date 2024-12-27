В АТОР рассказали о ситуации с отменой новогодних туров в Анапу

Там отметили, что совокупно у туроператоров на Новый год в Анапе несколько тысяч бронирований. «По факту отменены (по разным обстоятельствам, в том числе совсем не связанным с разливом мазута в Черном море) несколько десятков заявок. Одновременно в Анапу на Новый год продолжают идти новые бронирования от туристов, и их объемы такие же, как у аннулированных заявок», — добавили в АТОР.