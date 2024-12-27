В АТОР рассказали о ситуации с отменой новогодних туров в Анапу

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Массовых отмен новогодних туров в Анапу нет, объем аннуляций новогодних заездов в Анапу не превышает 2,6% в сумме за несколько дней, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Массовых отмен новогодних туров в Анапу нет. По СМИ расходится некорректная и непроверенная информация о том, что “в Анапе отменены 90% бронирований на Новый год”. Туроператорские компании, входящие в АТОР, не подтверждают этой информации», — заявили в ассоциации.
По информации вице-президента АТОР по внутреннему туризму, гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, объем аннуляций новогодних заездов в Анапу не превышает 2,6% в сумме за несколько дней. «Надо понимать, что аннуляции туров есть постоянно и по любым направлениям — по самым разным причинам: заболел член семьи, вызвали на работу, передумали и решили ехать в отель рядом с домом подешевле и так далее… Более того, туристы продолжают бронировать Анапу на Новый год — новые заявки тоже есть», — процитировали Ромашкина в сообщении.
«В “Мультитуре” сообщили, что из общего объема забронированных новогодних туров в Анапу отменено по инициативе туристов 2%. У “Интуриста” — единичные отмены, не более 3%. Несколько опрошенных компаний и вовсе сообщают об отсутствии аннуляций бронирований новогодних туров в Анапу», — сообщили в ассоциации.
Там отметили, что совокупно у туроператоров на Новый год в Анапе несколько тысяч бронирований. «По факту отменены (по разным обстоятельствам, в том числе совсем не связанным с разливом мазута в Черном море) несколько десятков заявок. Одновременно в Анапу на Новый год продолжают идти новые бронирования от туристов, и их объемы такие же, как у аннулированных заявок», — добавили в АТОР.
«Мы не видим серьезных причин для “массовых аннуляций” новогодней Анапы. Возможно, не все понимают, что на Новый год туристы едут на этот курорт в качественные отели с подогреваемыми бассейнами, системой “все включено” и хорошей инфраструктурой. Они не купаются в море и не ходят на пляж», — процитировали в сообщении PR-директора туроператора «Интурист» Дарью Домостроеву.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.