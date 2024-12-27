Студент-медик извинился за попытку поджечь банкомат в Екатеринбурге

Задержанный за попытку поджечь банкомат в одном из ТРЦ на улице 8 Марта в Екатеринбурге 19-летний студент медуниверситета попросил у свердловской полиции прощения за своё деяние. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь полиции региона Валерий Горелых.
Задержанный на месте с поличным молодой человек дал признательные показания, а также раскаялся и заявил, что ему стыдно за противоправный поступок. По его словам, вначале его обманули по распространенной схеме, прикинувшись работниками МТС и ФСБ, а потом убедили устроить фейерверк у банкомата якобы для помощи в изобличении преступников.
Юноше вменили покушение на повреждение имущества. Пока он выпущен под подписку о невыезде. Ему грозит до пяти лет колонии. Также Горелых призвал свердловчан быть бдительными и не передавать неизвестным свои сбережения, а также не брать ни в чьих интересах кредиты.
Напомним, ранее посетители ТРЦ задержали юношу и передали его полиции. Им показалось подозрительным его поведение и то, что он собирался поджечь петарду.