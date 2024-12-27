Студент-медик извинился за попытку поджечь банкомат в Екатеринбурге

Задержанный на месте с поличным молодой человек дал признательные показания, а также раскаялся и заявил, что ему стыдно за противоправный поступок. По его словам, вначале его обманули по распространенной схеме, прикинувшись работниками МТС и ФСБ, а потом убедили устроить фейерверк у банкомата якобы для помощи в изобличении преступников.