Mercedes и Tesla столкнулись на Большом проспекте Петроградской стороны

Дорогое ДТП произошло в Петербурге ночью 27 декабря. А дорогое оно, так как оказались разбиты две элитные иномарки — Mercedes и Tesla. Они столкнулись у дома 42 по Большому проспекту Петроградской Стороны. При какие обстоятельствах это произошло, сейчас выясняют правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— В результате ДТП пострадали три человека. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, — уточнили в ведомстве.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что массовое ДТП произошло на Дунайском проспекте. Там 48-летний водитель грузового «Мерседеса» с полуприцепом собрал в кучу четыре автомобиля. Не обошлось без пострадавших. Водителя одной из поврежденных иномарок и двоих его пассажирок госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.