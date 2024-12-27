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Mercedes и Tesla столкнулись на Большом проспекте Петроградской стороны

Три человека пострадали в ДТП с элитными иномарками.

Источник: Комсомольская правда

Дорогое ДТП произошло в Петербурге ночью 27 декабря. А дорогое оно, так как оказались разбиты две элитные иномарки — Mercedes и Tesla. Они столкнулись у дома 42 по Большому проспекту Петроградской Стороны. При какие обстоятельствах это произошло, сейчас выясняют правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

— В результате ДТП пострадали три человека. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, — уточнили в ведомстве.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что массовое ДТП произошло на Дунайском проспекте. Там 48-летний водитель грузового «Мерседеса» с полуприцепом собрал в кучу четыре автомобиля. Не обошлось без пострадавших. Водителя одной из поврежденных иномарок и двоих его пассажирок госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.