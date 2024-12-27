Mercedes и Tesla столкнулись на Большом проспекте Петроградской стороны

Дорогое ДТП произошло в Петербурге ночью 27 декабря. А дорогое оно, так как оказались разбиты две элитные иномарки — Mercedes и Tesla. Они столкнулись у дома 42 по Большому проспекту Петроградской Стороны. При какие обстоятельствах это произошло, сейчас выясняют правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.