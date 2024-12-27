Территорию около мечети Ар-Рахим в Уфе застроят высотками

Около территории мечети Ар-Рахим застроят два квартала. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, речь идет о о кварталах, ограниченными проспектом Салавата Юлаева, улицами Мингажева, Коммунистической до улицы Бехтерева, проспектом Салавата Юлаева, улицами Коммунистической, Посадской и Октябрьской революции.
На сегодняшний день на территории находятся несколько частных домов, которые являются культурными объектами. Их планируют отреставрировать, а других ждет снос.
Предполагается, что кварталы застроят жилыми домами, высота некоторых будет достигать 48 этажей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.