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Территорию около мечети Ар-Рахим в Уфе застроят высотками

В Уфе два квартала у мечети «Ар-Рахим» застроят высотками до 48 этажей.

Источник: Комсомольская правда

Около территории мечети Ар-Рахим застроят два квартала. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, речь идет о о кварталах, ограниченными проспектом Салавата Юлаева, улицами Мингажева, Коммунистической до улицы Бехтерева, проспектом Салавата Юлаева, улицами Коммунистической, Посадской и Октябрьской революции.

На сегодняшний день на территории находятся несколько частных домов, которые являются культурными объектами. Их планируют отреставрировать, а других ждет снос.

Предполагается, что кварталы застроят жилыми домами, высота некоторых будет достигать 48 этажей.

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