Пьяный лихач в Башкирии разнес ледовый городок.

Мужчина за рулем черной иномарки разрушил ледовый городок в селе Мишкино, сообщили в администрации местного сельсовета. Инцидент произошел поздно вечером в минувший четверг.
Известно, что автомобилист повредил заборы, фигуру и гирлянды. По предварительным данным, он был нетрезв. Как отметили в муниципалитете, во время ДТП никто не пострадал.
«В ближайшее время ледовый городок восстановят. Дополнительно устанавливаются блоки и дорожные знаки, организовано дежурство ответственных лиц», — прокомментировали в Мишкинском сельсовете.