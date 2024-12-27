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Пьяный лихач в Башкирии разнес ледовый городок

Пьяный лихач в Башкирии разнес ледовый городок.

Мужчина за рулем черной иномарки разрушил ледовый городок в селе Мишкино, сообщили в администрации местного сельсовета. Инцидент произошел поздно вечером в минувший четверг.

Известно, что автомобилист повредил заборы, фигуру и гирлянды. По предварительным данным, он был нетрезв. Как отметили в муниципалитете, во время ДТП никто не пострадал.

«В ближайшее время ледовый городок восстановят. Дополнительно устанавливаются блоки и дорожные знаки, организовано дежурство ответственных лиц», — прокомментировали в Мишкинском сельсовете.