Осужден замглавы филиала «КазАвтоЖол»

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, 26 декабря Кордайским районным судом осуждены заместитель руководителя Жамбылского областного филиала «КазАвтоЖол» Тультаев Д., руководитель проекта подрядной организации ТОО «ДорСтрой» Курбанов У. и эксперт технического надзора ТОО «Алматы Сапа Инжиниринг» Мұсақұл Д.
«Они признаны виновными в растрате бюджетных средств в размере свыше 296 млн тенге при строительстве, расширении и реконструкции пункта пропуска “Кордай” на казахстанско-кыргызской границе», — пояснили в Агентстве по противодействию коррупции РК.
Как установил суд, хищение было совершено путем подписания актов невыполненных работ, двойной оплаты одних и тех же видов работ, завышения стоимости и недопоставки оборудования. Тультаеву и Курбанову назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы каждому, с лишением права заниматься дорожно-строительными работами и предпринимательской деятельностью в сфере строительных работ сроком на 10 лет.
Этим же приговором Мұсақұл осужден к 7 годам лишения свободы с лишением права заниматься оказанием инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности сроком на 10 лет. Судебный акт пока не вступил в законную силу.