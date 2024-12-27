Росавиация сообщила, кто принял решение сажать самолет AZAL в Актау

Так, по словам Ядрова, самолет AZAL не смог приземлиться в Грозном из-за погодных условий (тумана, из-за которого на высоте 500 метров была плохая видимость) и плана «Ковер», который вводился из-за «террористических атак Украины». После двух попыток посадить самолет командир воздушного судна, хотя ему и предлагались другие варианты, принял решение лететь в Казахстан.
Ядров не уточнил, где предлагали приземлиться самолету AZAL.
«Много разных обстоятельств, которые необходимо совместно расследовать. К этой работе в сотрудничестве с коллегами мы полностью готовы», — заключил глава Росавиации.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились 67 человек (в том числе пять членов экипажа) — 38 погибли, 29 выжили. Cреди погибших — командир экипажа Игорь Кшнякин и второй пилот Александр Кальянинов. В пресс-службе Azerbaijan Airlines уточняли, что Кшнякин имел большой опыт и налетал более 15 тыс. часов, из них около 11,2 тысячи часов в должности капитана.
В Росавиации и Azerbaijan Airlines основной версией крушения называли столкновение с птицами, подчеркивая необходимость дождаться результатов расследования. Выжившие пассажиры рассказывали о взрыве во время полета. Как уточняли в управлении здравоохранения Мангистауской области, на борту самолета взорвался баллон.
Ранее сегодня AZAL приостановила рейсы в семь городов России. Как пояснили в авиакомспании, решение принято с учетом «результатов предварительного расследования» крушения самолета Embraer 190, «произошедшего вследствие физического и технического вмешательства» и «возможных рисков» для полетов. Рейсы приостановлены с 28 декабря до завершения окончательного расследования.