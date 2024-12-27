Росавиация сообщила, кто принял решение сажать самолет AZAL в Актау

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились 67 человек (в том числе пять членов экипажа) — 38 погибли, 29 выжили. Cреди погибших — командир экипажа Игорь Кшнякин и второй пилот Александр Кальянинов. В пресс-службе Azerbaijan Airlines уточняли, что Кшнякин имел большой опыт и налетал более 15 тыс. часов, из них около 11,2 тысячи часов в должности капитана.