На севере Уфы появится ресторан «Вкусно — и точка» за 240 млн рублей

В уфимской Черниковке построят ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка». Заведение откроется около ДК «УМПО» в рамках инвестиционного проекта.
На строительство ресторана потратят 240 млн рублей. Предполагается, что открытие новой точки франшизы позволит создать дополнительные 100 рабочих мест.
Уточняется, что инвестпроект получил статус приоритетного. Администрация Уфы поможет в оформлении земельного участка.
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